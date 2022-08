PE au pays de l'absurde

Pierre-Emmanuel alias PE est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste ! Et comme d'habitude, il n'en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement... Tout va bien.

"J’imagine que ça ne vous a pas échappé, le virologue Yves Van Laethem va rejoindre

l’équipe du Grand Cactus… Voilà c’est officiel nous vivons dans un kamoulox."