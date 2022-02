PBLV, Clem, DNA… : le vrai visage des stars de vos séries préférées !

Entre éclats de rire et taquineries, le casting de "Plus belle la vie" ressemble plus à une grande famille qu’à un groupe de collègues ! A l’occasion des 15 ans de la série et du prime inédit diffusé sur La Une, nous avons eu l’occasion de rencontrer quelques comédiens qui font le succès de la série : Stéphane Hénon, David Marchal, Marie Hennerez, Alexandre Fabre, Thibaud Vaneck, Eléonore Sarrasin et Jérôme Bertin.

Visiblement très complices, ils nous ont raconté l’envers du décor. Une fois les caméras éteintes, ils se côtoient également dans la "vraie vie", tant avec les comédiens que les techniciens. Les plus jeunes habitent ensemble, en colocation, comme dans la série !

► "Dans les secrets de Plus belle la vie : la vie d’après", un documentaire à voir sur Auvio