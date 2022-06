Pazea Sovni, le projet de Clyde Lepage mêlant la photo et le documentaire social, au Musée de la Photo à Charleroi

Pazea Sovni est un projet singulier qui mêle les disciplines : la photo, le documentaire social et l’action dans un espace et un temps, ouverts à la relation. Pazea Soveni, réunit deux mots de wallons différents. Pazea signifie le sentier qui coupe à travers bois et champs. Sovni désigne le souvenir dans le sens de l’objet qui rappelle un lieu ou une personne. Clyde Lepage a mené un reportage poétique dans sa région natale, entre Namur et Liège. L’enfant a enregistré les paysages en traversant les lieux, derrière la vitre d’un moyen de transport. L’adolescent a nourri le plaisir de découvrir l’envers du paysage. La jeune adulte a arpenté les lieux et retrouvé les personnes familières et rencontré les inconnus de passage. Le paysage et le portrait se sont mêlés. L’œil de la photographe a instillé une dose de fantastique au terrain vague et au mur de fabrique, au pont envahi par les lianes et au papier peint aux motifs de lézardes. Les visages peu expressifs et les regards en soi mettent en scène un arrêt sur image qui dispute les réminiscences de l’enfance aux projections improbables du temps présent.