Paysan-boulanger, Simon Menot de Tournay exerce trois métiers pour maîtriser toute la filière céréales

A côté du travail acharné, combiner trois métiers agricoles, de transformation et d’artisanat requiert de nombreux investissements. "Sur les huit premières années il y en a pour plus de 250.000 euros d’investissement et ce n’est pas fini".

Des investissements importants et un accès aux aides plus restreint. Le statut de paysan-boulanger n’est pas reconnu en Belgique. "On a voulu entrer une demande d’aide pour le volet agricole, l’installation de silos, trieurs etc. Et cela nous a été refusé car comme on vend du pain, on est classé comme boulangerie". A titre de comparaison, en France, le statut est reconnu. 500 paysans-boulangers sont répertoriés. En Belgique, pas de liste officielle. Simon et Manoelle ne connaissent que deux autres personnes qui exercent ce métier en Wallonie.