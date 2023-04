Paysage. Fenêtre ouverte sur la nature, au Louvre-Lens

Le Louvre-Lens présente une exposition abordant l’histoire du paysage. Le paysage ouvre une fenêtre sur la nature. L’exposition réunit plus de 170 œuvres aux signatures prestigieuses. Claude Monet, avec Les rochers de Belle-Île, la Côte sauvage, Katsushika Hokusai, Jean-François Millet, entre autres. Un étonnement, une œuvre de George Sand, et une merveille, Magdalena bay, vue prise de la presqu’île des Tombeaux au nord du Spitzberg ; effet d’aurore boréale, par François-Auguste Biard (1799-1882). La période allant de la Renaissance au 19e siècle est la plus représentée. Le paysage abstrait est évoqué brièvement.