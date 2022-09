Pays des Collines : quelle est cette tradition étonnante qui peut vous convaincre d’aller à Ellezelles ?

Musique, animation, convivialité, effluves gourmandes, … C’est une des traditions du Pays des Collines : la foire villageoise d’Ellezelles fait la part belle aux brocanteurs, artisans et producteurs locaux.

Voilà 50 ans que les villageois du coin se réunissent pour clôturer l’été, qui chez eux, a débuté par le célèbre Sabbat des sorcières fin juin. La foire fait ainsi partie intégrante du folklore local. Les habitants se réunissent, les producteurs font déguster leurs produits avant de les vendre et les artisans partagent leur savoir-faire. L’ambiance est conviviale.

Le clou de la fête est un mât de cocagne qui rappelle les traditions des fêtes d’autrefois. Rien de compliqué pour une attraction qui fait sourire tout le monde.

Au sommet d’un mât enduit de savon, jambons et saucissons attendent que des vaillants viennent les décrocher à la force de leurs bras. Au pied du haut poteau de bois, de la paille amortit les éventuels chocs et fait aussi le bonheur des enfants qui y voient un terrain de jeu attrayant et peu commun.

Petits et grands s’amusent en regardant les courageux grimper et dégringoler et ne manquent pas d’applaudir les lauréats.

Beaucoup tentent l’aventure, peu y arrivent mais chaque candidat marque les esprits et agrémente cette merveilleuse fête populaire.

Un jeu traditionnel issu d’un pays imaginaire

Le mât de cocagne est un jeu traditionnel populaire qui consiste à grimper en haut d’un poteau pour attraper des objets suspendus. Le pilier, le plus lisse possible, est enduit de graisse ou de savon afin de rendre l’ascension la plus périlleuse possible. Le sommet est surplombé d’une roue de charrette ou de bicyclette à laquelle sont suspendus des lots à remporter : friandises, jambons, saucisses, saucissons, jouets, …

Son nom rappelle le Pays de Cocagne, contrée imaginaire, née au Moyen Age dans la culture européenne, où la nourriture était abondante et gratuite. Nul ne devait d’effort pour se sustenter.