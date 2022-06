Pays de Galles - Belgique : "C'est l'ensemble défensif qui doit être retravaillé"

Pour Clément Tainmont, c'était "un match poussif, l'équipe n'a jamais été au bout de ses intentions. Autant au niveau de sa production de jeu, de ses dernières passes, de ses derniers gestes. Ils ont eu peu d'opportunités à se mettre sous la dent." Il ajoute même, "on ne s'est pas enthousiasmé devant la rencontre. Ils ont essayé de construire, d'amener quelque chose, mais ça n'allait pas au bout, faute d'intention technique juste, d'appel avec la bonne intensité. Ils n'ont pas élevé leur niveau de jeu. Le match nul est plutôt logique."

Pascal Scimè poursuit : "le match est dans la continuité, nos difficultés sont toujours présentes et nos qualités le sont aussi. Quand on évolue avec notre équipe type, on peut battre n'importe qui et être imbattable. Quand nos cadres ne sont pas à 100%, il y a de la marge. Les nouveaux ne sont pas encore à la hauteur des anciens." Il termine en expliquant, "on a trop concédé, on a eu le monopole du ballon mais on a laissé trop d'initiatives. Ce qu'il nous a manqué, c'est le deuxième but. Mais pour le marquer, il fallait plus de justesse notamment au niveau des joueurs offensives. Michy Batshuayi est l'un des moins performants de la rencontre."