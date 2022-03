Pays d’Aubagne, dans les pas de Pagnol

" Pagnol est l’auteur du premier film écologique. Regain, tiré d’un roman de Jean Giono, raconte en effet l’histoire d’un village qui se meurt et qui renaît grâce à un couple. Le regain est la repousse qui suit une première fauchaison dans un pré ", décrit Josée Boutin, présidente enthousiaste des Amis de Marcel Pagnol. On la suit en présence de Georges Métrentier. Cet affable guide local de randonnées pédestres, passionné des œuvres et de la vie de l’auteur du " Temps des secrets ", entraîne l’équipe de la RTBF de Grandeur Nature au cœur des collines de l’arrière-pays. Nous sommes bien dans les pas de Pagnol, à l’ouest d’Aubagne dans cette garrigue au sol calcaire et acide. On y retrouve un mariage végétal propre au massif des Calanques, de Marseille à Cassis. Le relief devient toujours plus minéral. Souvent aride, il se couvre d’un végétal clairsemé, broussaillant et urticant. Cette nature, à la fois belle et hostile, a inspiré l’œuvre du cinéaste-écrivain

Avec le caractère bien trempé des habitants du coin à l’accent chantant, Georges Métrentier raconte si bien Pagnol, l’homme de lettres aux multiples facettes qui accoucha aussi de poèmes dès son adolescence : " Il a aimé les sources, ses amis et sa femme… On lit cette citation latine de Virgile sur sa tombe dans le cimetière de La Treille. Un quartier à la périphérie de Marseille, là où toute la famille et son ami David Magnan, alias Lili des Bellons, sont enterrés. " C’est ce dernier qui lui a transmis ses connaissances naturalistes. " Marcel était un enfant de la ville. Les vacances d’été passées en famille ici à la Bastide Neuve de La Treille ont inspiré tous ses souvenirs d’enfance. Ils sont devenus autant de romans adaptés à l’écran. "

Pour tourner plus vrai que nature avec le chant des cigales qui signe l’arrivée de l’été, outre des studios qu’il avait aménagés, Pagnol avait acquis quelques dizaines d’hectares de terrain autour du hameau de La Treille dont le centre est une fontaine du nom de Manon. Et puis il y a aussi un château non loin, celui de la Buzine. Aujourd’hui restauré, il avait tant effrayé sa mère alors que Marcel était enfant et que la famille quittait Marseille à pied pour ses escapades estivales vers La Treille.