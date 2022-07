Pays-Bas : un troisième suspect, commanditaire présumé de l'assassinat du journaliste Peter R. de Vries, interpellé

Le frère et l'avocat d'un témoin à charge aussi assassinés

Un procès est actuellement en cours contre les deux premiers suspects dans le meurtre de Peter R. de Vries.

Le premier, Delano G., 22 ans, néerlandais, est accusé d'avoir tiré sur la victime. Le second, un ressortissant polonais, Kamil E., 36 ans, est accusé d'avoir conduit la voiture utilisée pour fuir et d'avoir effectué une opération de reconnaissance des lieux avant le crime.

Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre les deux hommes. Le verdict est attendu le 14 juillet.

Peter R. de Vries, qui s'était fait connaître pour son travail sur l'enlèvement en 1983 du millionnaire Freddy Heineken, est décédé à l'hôpital neuf jours après la fusillade. Sa mort avait choqué les Pays-Bas et suscité des condamnations dans toute l'Europe.

Depuis 2020, il était le conseiller et confident de Nabil B., principal témoin à charge dans le procès du baron de la drogue Ridouan Taghi, qualifié avant son arrestation en 2019 à Dubaï de criminel le plus recherché des Pays-Bas. Taghi fait notamment face à des accusations de meurtre. Le frère et l'avocat de Nabil B. ont tous deux été abattus depuis qu'il est devenu témoin à charge.