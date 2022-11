Pays-Bas : un nouveau procès pour l'assassinat du journaliste Peter R. de Vries

L'affaire était pratiquement bouclée cet été, la réclusion à perpétuité avait été requise à l'encontre de deux suspects et le verdict devait tomber le 14 juillet. Mais le ministère public néerlandais avait envoyé au tribunal et à la défense un certain nombre de nouveaux documents, notamment des déclarations d'un nouveau témoin qui devaient être ajoutées au dossier. Le verdict avait donc été ajourné.