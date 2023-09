Pays-Bas : un cercle étudiant dans la tourmente après un bizutage "dégradant" dans les rues de Bucarest

Selon le magazine De Groene Amsterdammer, une "lettre très inappropriée" avec une liste de missions dégradantes aurait été envoyée, précise le syndicat étudiant dans un communiqué sur son site internet.

80 missions étaient associées à des points de classement pour les étudiants de première année, participant à un voyage à Bucarest, ayant pour but d’apprendre à se connaître, indique le service public néerlandais NOS. "Chaque jour, des étudiants devaient envoyer des images de leurs missions accomplies comme preuve. Dans la lettre, il est indiqué qu’à la fin du voyage, un classement a été établi et que les cinq derniers pouvaient s’attendre à une sanction, particulièrement sévère pour les trois derniers", écrit l’association étudiante. Selon la NOS, les participants ne pouvaient avoir aucun contact avec l’extérieur durant leur voyage et leurs réseaux sociaux étaient bloqués.