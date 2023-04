Pays-Bas : les syndicats menacent de faire grève dans les centres de distribution d’Albert Heijn

Les syndicats néerlandais menacent de débrayer dans les centres de distribution de la chaîne de supermarchés Albert Heijn. Ces centres approvisionnent également la Flandre, où l’enseigne possède quelque 70 magasins.

La direction et les syndicats négocient actuellement une nouvelle convention collective de travail. Dans ce cadre, le détaillant mettrait sur la table une augmentation salariale de 6% en avril et une autre de 2% en janvier. "Nous pensons que c’est beaucoup trop peu".

"Presque tous prêts à agir", a déclaré Shefania Sewbaks, négociatrice de la FNV. Selon le syndicat, des grèves sauvages se sont déjà produites dans les centres de distribution de Pijnacker et de Tilburg au début du mois. Les syndicats CNV et FNV ont lancé un ultimatum à Albert Heijn, en lui accordant jusqu’à dimanche un droit de réponse. Si la chaîne ne répond pas à leurs demandes, des actions suivront. La FNV réclame "au moins 14,3% d’augmentation salariale" et 100 euros bruts supplémentaires par mois.

Le syndicat souhaite notamment que les salaires soient indexés à l’inflation, comme c’est le cas en Belgique. En outre, l’intention, pour la direction, de réduire de moitié les primes du dimanche est "inacceptable".

Le détaillant emploie environ 6000 personnes, dont 3000 intérimaires. Albert Heijn, comme Delhaize, constitue une filiale de la société mère Ahold Delhaize. Le 7 mars dernier, la direction de l’enseigne au lion a annoncé sa volonté de faire passer sous franchise ses 128 supermarchés intégrés. Depuis, les syndicats mènent des actions afin d’obtenir une ouverture de la direction à d’autres alternatives que la mise sous franchise. Neuf magasins Delhaize étaient fermés ce jeudi.