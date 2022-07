Pays-Bas: les étudiants étrangers appelés à reconsidérer leurs études, faute de logement

Depuis début 2022, l'université amstellodamoise alerte sur la difficulté de dénicher une chambre dans la capitale néerlandaise. Même son de cloche du côté d'Utrecht, où les jeunes sans perspective de logement ont été appelés à envisager d'aller étudier ailleurs. Une demande "douloureuse, car les talents internationaux sont importants pour notre enseignement et nos branches de recherche", avait alors souligné l'institution.

L'an dernier, en début d'année académique, plus de 26.000 étudiants et étudiantes aux Pays-Bas ne disposaient pas de lieu de résidence, selon un décompte du centre de connaissances sur le logement étudiant Kences. L'université de Twente, dans l'est, avait alors demandé aux jeunes sans kot de se tourner vers d'autres villes.