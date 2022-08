Pays-Bas : le trafic ferroviaire paralysé par une grève

Les syndicats réclament une augmentation de salaire liée à l'inflation, actuellement à plus de 10% pour la première fois depuis les années 1970, plus 100 euros bruts par mois et un salaire minimum horaire de 14 euros. Ils veulent également de meilleures conditions de travail et que la NS pourvoie environ 1.400 postes vacants.

"Pour le moment, les négociations sont dans l'impasse", a déclaré à l'AFP Hans Walthie, porte-parole de la fédération syndicale FNV. Cette dernière déclare qu'elle "comprend pleinement" les préoccupations des grévistes. Néanmoins, selon son porte-parole Oscar van Elferen, NS doit aussi faire face à un marché du travail restreint, à la hausse des prix et à une baisse du nombre de voyageurs.