Pays-Bas : le roi Willem-Alexander présente ses excuses pour l’esclavage durant la colonisation

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a présenté samedi ses excuses officielles pour l’implication du pays dans l’esclavage, déclarant qu’il se sentait "personnellement et extrêmement" affecté.

"Aujourd’hui, je me tiens devant vous en tant que roi et membre du gouvernement. Aujourd’hui, je m’excuse", a déclaré Willem-Alexander sous les acclamations lors d’un événement national marquant les 150 ans de l’affranchissement des esclaves dans les anciennes colonies, le "Nationale Herdenking Slavernijverleden". À la fin de l’an dernier, le Premier ministre Mark Rutte avait présenté ses excuses au nom de l’État néerlandais, et donc également au nom du roi. Le souverain s’est joint samedi à ces excuses, ajoutant qu'"un début a été fait" mais qu’il reste aussi "un long chemin à parcourir".