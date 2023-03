Pays-Bas : le niveau des mers s’élève plus rapidement en mer du Nord, confirme un nouveau rapport

Le niveau de la mer monte également de plus en plus vite au large des côtes néerlandaises, selon un nouveau rapport de l’institut de recherche Deltares de Delft et de l’Institut royal météorologique des Pays‑Bas (KNMI). Au cours des trois dernières décennies, le niveau de l’eau a augmenté en moyenne de 2,9 millimètres par an, ont calculé les deux organisations. Grâce à l’amélioration des techniques d’analyse, elles peuvent désormais l’affirmer avec plus de certitude qu’auparavant.

L’influence du vent sur le niveau de la mer peut, en particulier, être désormais déterminée avec précision, rapporte l’institut de recherche Deltares. "Les conclusions concernant l’élévation du niveau de la mer sont donc plus solides." Il y a encore une trentaine d’années, le niveau de la mer augmentait d’1,8 millimètre par an. Ce rythme s’est donc considérablement accéléré. "Cette accélération est conforme à ce que nous savons de l’évolution globale de l’élévation du niveau de la mer", poursuit Deltares. Cette élévation est une conséquence directe du changement climatique. En raison des émissions de gaz à effet de serre, qui retiennent la chaleur, la Terre est aujourd’hui plus chaude de 1,2 °C en moyenne qu’avant la révolution industrielle.

Les températures plus élevées font fondre davantage de glaciers, ce qui entraîne une élévation du niveau des eaux. Le réchauffement des océans eux-mêmes entraîne également une élévation du niveau des mers : l’eau de mer, lorsqu’elle est chaude, a en effet un volume plus important que lorsqu’elle est froide. La même quantité d’eau nécessite donc plus d’espace. À plus long terme, l’élévation du niveau de la mer pourrait commencer à menacer les zones néerlandaises situées sous le niveau de la mer.