Pays-Bas : le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte visé par une motion de censure

Une large partie de l’opposition néerlandaise soutient une motion de censure envers le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte, alors que la coalition au pouvoir est dans l’impasse en matière de limitation d’émissions d’azote.

La motion de censure visant la coalition formée par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), l’Appel chrétien-démocrate (CDA), l’Union chrétienne (CU) et les Démocrates 66 (D66) a été introduite par le président des écologistes GroenLinks, Jesse Klaver, et est soutenue par d’autres partis d’opposition.