Pays-Bas : la justice rouvre l'enquête sur l'assassinat de Peter R. de Vries

Le tribunal d'Amsterdam a décidé de rouvrir le dossier relatif à l'assassinat du journaliste Peter R. de Vries. Le ministère public a transmis de nouveaux éléments aux juges et aux avocats des deux suspects à l'encontre desquels une peine de prison à perpétuité a été requise.

Le tribunal a conclu que l'enquête n'était pas terminée. Une audience supplémentaire aura lieu lundi et on ignore si les deux suspects seront fixés sur leur sort le 14 juillet comme prévu. Une audience est également prévue ce jour-là.

Il y a un an, Peter R. de Vries était abattu dans une rue du centre d'Amsterdam. Le journaliste de 64 ans devait succomber à ses blessures neuf jours plus tard à l'hôpital. Les deux tireurs présumés, Delano G. (22) et Kamil E., âgés respectivement de 22 et 36 ans, ont été arrêtés peu après les faits.