Pays-Bas : l’homme ayant engendré plus de 500 enfants interdit de futurs dons de sperme

L’homme qui aurait engendré plus de 500 enfants dans le monde en tant que donneur de sperme se verra infliger une astreinte de 100.000 euros pour tout futur don, a décidé vendredi le tribunal de La Haye. Il ne peut pas non plus informer les couples désirant un don qu’il est prêt à en faire un et il lui est interdit de publier des annonces.

La fondation néerlandaise des enfants nés de donneurs avait porté l’affaire devant les tribunaux, affirmant que le don de masse pouvait être dangereux pour la santé des enfants et plus tard, peut-être même de leurs propres enfants. Ils pourraient, en effet, sans le savoir, avoir un enfant avec un demi-frère ou une demi-sœur. Jonathan M. aurait donné son sperme dans plus de dix cliniques, aux Pays-Bas ainsi qu’à l’étranger, d’après la fondation. L’homme doit à présent fournir une liste des institutions dans lesquelles il s’est rendu. Si celle-ci n’est pas complète, il se verra infliger une astreinte de 25.000 euros pour chaque clinique manquante.

L’homme aurait également été actif en Belgique, selon les révélations de plusieurs médias. Le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a réagi jeudi sur le plateau de la VRT en affirmant qu’un registre des donneurs de sperme devrait être mis en place d’ici la fin de l’année en Belgique. Grâce à cette base de données, les cliniques de fertilité pourront vérifier à l’avance si un donneur a des enfants avec plus de six femmes différentes, d’après le ministre qui veut également obtenir cette garantie auprès de Cryos, une banque donatrice privée danoise, également active en Belgique.