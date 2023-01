L’homme syrien âgé de 37 ans "aurait joué un rôle important dans la guerre civile syrienne au sein des organisations terroristes Jabhat al-Nusra et Etat islamique (EI)", a déclaré le parquet.

"On soupçonne que depuis son poste au sein de l’EI, il a […] contribué aux crimes de guerre que l’organisation a commis en Syrie", a-t-il ajouté. Le suspect a demandé l’asile aux Pays-Bas en 2019 et s’est installé dans le village d’Arkel (sud-ouest) un an plus tard, où il a été arrêté mardi, ont précisé les procureurs dans un communiqué. L’homme est soupçonné d’avoir entre 2015 et 2018 occupé un poste de direction au sein du service de sécurité de l’EI, a détaillé le ministère public, et d’avoir auparavant occupé le même poste pendant deux ans au sein de Jabhat al-Nosra.