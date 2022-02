Pays-Bas : hypersécurisation du secteur judiciaire confronté aux affaires de drogue

Certains avocats font également l’objet d’une protection policière. C’est notamment le cas de Peter Schouten et Onno de Jong que nous rencontrons dans leur cabinet installé au sein de bureaux partagés à La Haye. Leurs protecteurs sont discrets mais bien présents. Combien sont-ils ? "Beaucoup" se contentera de dire Onno de Jong. "Ils sont très nombreux. Je ne suis plus jamais seul, 24 heures/24 et 7/7 jours. C’est permanent, peu importe où je vais, je suis toujours avec l’équipe de protection".

Les deux confrères ont succédé à Derk Wiersum en tant qu’avocats du repenti Nabil B. "Derk Wiersum a été abattu donc, avant de commencer, on savait bien dans quoi on s’engageait" explique Peter Schouten. "En septembre 2021, on a appris qu’on figurait sur la liste des personnes à éliminer. Alors doit-on prendre au sérieux les menaces des trafiquants de drogue ? Ce qui est sûr, c’est que leurs avoirs sont très importants, on parle de 18 milliards d’euros aux pays bas pour le trafic de drogue. Cela signifie que les organisations criminelles ont beaucoup de moyens pour protéger leurs affaires. Et qu’ils n’acceptent pas qu’on empêche leurs agissements ni que des gens témoignent contre eux".

Et les intimidations font évidemment effet sur les acteurs judiciaires qui sont de plus en plus frileux à s’engager dans de telles affaires. "On remarque cela aux Pays-Bas aujourd’hui" regrette Onno de Jong. "Il y a très peu d’avocats qui veulent défendre des témoins. Je pense que, Peter et moi, nous sommes presque les seuls. Je ne connais pas d’autres avocats qui veulent le faire".

Cette vie sous surveillance et sans intimité pèse sur les deux hommes. Ils ont néanmoins conscience que la protection policière est malheureusement incontournable pour eux, qui ont fait le choix de défendre le droit à la justice. "On a fait le choix de prendre l’affaire car on pense que, dans un état de droit, un avocat doit pouvoir faire son travail" clame Peter Schouten. "Dans notre démocratie, il est important que les gens puissent être défendus face aux accusations qui leur sont faites. Donc, on va continuer à faire le job".