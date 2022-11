Pays-Bas : Hoeve Schettereind, un jardin où les amateurs de plantes peuvent en prendre plein les yeux

Margot a dévoré des magazines et des livres pendant les mois froids d’hiver pour tout savoir sur les plantes, les semis, les bordures de plantation par couleur, les arbres, les arbustes, les bulbes de printemps et bien plus encore. Divers jardins ont été visités, et peu à peu tout a pris forme et couleur. Notamment avec des plantes que ses voisins de l’époque allaient jeter et qu’elle a ramenées après des nombreux allers-retours avec sa brouette. Petit à petit la parcelle a été arborée et abondamment fleuries avec 25.000 bulbes, sans parler des vivaces et autres annuelles.