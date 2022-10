La police et la justice néerlandaise enquêtent sur la possible implication du tueur en série Marc Dutroux dans la disparition de l'étudiante néerlandaise Tanja Groen, 18 ans, en 1993 à Maastricht, ville du sud-est des Pays-Bas située non loin de la frontière belge. Des sources dans les cercles judiciaires aux Pays-Bas et en Belgique ont confirmé l'information au journal néerlandais De Limburger.