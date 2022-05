Pays-Bas : deux morts et deux blessés graves dans une fusillade près de Rotterdam

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans une fusillade survenue vendredi matin à Alblasserdam, près de Rotterdam aux Pays-Bas, a indiqué la police.

Une jeune fille de 16 ans et une femme de 34 ans ont perdu la vie dans la fusillade. Un garçon de 13 ans et une femme de 20 ont quant à eux été grièvement blessés et transportés d’urgence à l’hôpital, a détaillé la police.