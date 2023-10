Pays-Bas: des bancs de moules artificiels pour contribuer à la croissance des bancs naturels

Et si les moules étaient bonnes pour l’écosystème et la biodiversité ? Aux Pays-Bas, en tout cas, des chercheurs en sont persuadés. Au-delà de l’intérêt gastronomique, les moules jouent un rôle important, en filtrant l’eau de mer, mais aussi en constituant une source de nourriture pour les crevettes, les crabes, les étoiles de mer et les oiseaux.

Depuis le mois de mai, une trentaine de récifs artificiels biodégradables ont été créés à l’aide d’une imprimante 3D et installés dans la mer des Wadden avec l’espoir de contribuer à la croissance des bancs de moules. Les jeunes moules et autres coquillages peuvent ainsi se fixer sur ces structures de manière naturelle et se développer, à l’abri des prédateurs et des vagues.

Dans les années 1990, les bancs de moules se portaient très mal. La situation est bien meilleure aujourd’hui, mais la récupération est incomplète et le gouvernement veut améliorer cette reprise. Pour l’instant, difficile de tirer de véritables conclusions, mais les chercheurs constatent déjà que des jeunes moules ont réussi à s’accrocher aux nouveaux récifs.