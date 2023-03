Pays-Bas : dernière année pour visiter De Carishof, un jardin aux milliers de bulbes

Narcisses, tulipes et toutes les plantes à bulbes jouent leur plus beau numéro. Chaque année, de nombreuses variétés de bulbes sont plantés, dont 10.000 de tulipes. De quoi offrir différentes nuances de couleurs et de formes de corolles. Un évènement à ne pas manquez, le " Festival des bulbes " se déroule le dimanche 26 mars 2023. Une belle aubaine pour en prendre plein les yeux.