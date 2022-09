Pays-Bas – Belgique : "Peu importe le résultat, ce match doit nous servir de boost en vue du Mondial", estime Alderweireld

D’ailleurs, la préparation du mondial qatari semble être la priorité absolue pour le défenseur de 33 ans. "Que l’on gagne ou que l’on perde, le résultat n’a pas vraiment d’importance. On doit plutôt se focaliser sur la façon dont on gèrera le match et sur notre prestation. Le plus important, ce sera de quitter le terrain avec un bon sentiment pour que nous puissions clôturer cette dernière période de préparation avec un bon boost au moral en vue de la Coupe du monde."

Convaincu qu’au top "la Belgique peut battre n’importe qui, donc aussi les Pays-Bas", Alderweireld s’est dit confiant en vue de la rencontre. "Lors du match aller, on n’a pas joué à notre niveau. Dimanche soir, on voudra montrer qu’on est les Diables rouges et qu’on est à la hauteur. Si ça se passe comme prévu, on peut s’attendre à un bon résultat."

Durant la conférence de presse, Toby Alderweireld a également été questionné sur la prestation de Zeno Debast face aux pays de Galles. L’expérimenté défenseur a félicité son jeune équipier.

"Il a réalisé un bon match. Ce n’est pas facile de débuter chez les Diables rouges, encore moins à cet âge-là. Je pense qu’il a joué de manière très mature dans cette ligne arrière", a répondu Alderweireld.