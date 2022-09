Pays-Bas - Belgique : les Diables Rouges condamnés à l’exploit (Direct audio et commenté dès 18h)

Après avoir fait le job face au pays de Galles jeudi (2-1), les Diables Rouges, portés par un énorme Kevin De Bruyne, s’apprêtent à affronter les Pays-Bas ce dimanche pour une place dabs le "Final 4" de la Ligue des nations. Face aux Oranje, les Belges sont condamnés à un exploit puisqu’ils devront effacer la défaite (1-4) subie à l’aller et s’imposer par trois buts d’écart. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté à partir de 18 heures avec l’équipe Complètement Foot. Le coup d’envoi est lui prévu à 20h45.

Victorieux face à la Pologne (0-2) lors de la cinquième et avant-dernière journée de Nations League, les Pays-Bas ont fait un grand pas vers le "Final 4". Solides leaders du groupe 4 avec 13 points, les Oranje comptent trois points d’avance sur les Diables à l’aube de la dernière journée.

Autant vous dire que la mission s’annonce compliquée pour les hommes de Roberto Martinez. Mais les joueurs y croient, à l’instar d’Axel Witsel : "On va faire le maximum pour gagner et pour essayer de marquer des buts. Ça va être un match difficile. On sait que les Pays-Bas sont très bien revenus ces dernières années. Ça sera à nous d’être au niveau".

Les Diables parviendront-ils à réaliser l’exploit ? Réponse ce dimanche !