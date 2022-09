Les Pays-Bas s’imposent face à la Belgique, et valident leur ticket pour le Final 4

Après avoir fait le job face au pays de Galles jeudi (2-1), les Diables Rouges, portés par un énorme Kevin De Bruyne, s’apprêtent à affronter les Pays-Bas ce dimanche pour une place dabs le "Final 4" de la Ligue des nations. Face aux Oranje, les Belges sont condamnés à un exploit puisqu’ils devront effacer la défaite (1-4) subie à l’aller et s’imposer par trois buts d’écart. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté à partir de 18 heures avec l’équipe Complètement Foot. Le coup d’envoi est lui prévu à 20h45.

Victorieux face à la Pologne (0-2) lors de la cinquième et avant-dernière journée de Nations League, les Pays-Bas ont fait un grand pas vers le "Final 4". Solides leaders du groupe 4 avec 13 points, les Oranje comptent trois points d’avance sur les Diables à l’aube de la dernière journée.

Autant vous dire que la mission s’annonce compliquée pour les hommes de Roberto Martinez. Mais les joueurs y croient, à l’instar d’Axel Witsel : "On va faire le maximum pour gagner et pour essayer de marquer des buts. Ça va être un match difficile. On sait que les Pays-Bas sont très bien revenus ces dernières années. Ça sera à nous d’être au niveau".

Les Diables parviendront-ils à réaliser l’exploit ? Réponse ce dimanche ! Pour cette rencontre, il semblerait que Martinez laisse Leander Dendoncker, Wout Faes, Brandon Mechele, Matz Sels et Dries Mertens en tribune. Dedryck Boyata et Jason Denayer ne seront pas alignés, on le savait depuis plusieurs heures déjà.