Pays-Bas : 28 milliards d’euros pour lutter contre le changement climatique

Le gouvernement néerlandais a dévoilé mercredi un ensemble de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre des Pays-Bas et à lutter contre le changement climatique, d’un montant total de 28 milliards d’euros.

Ces mesures, qui comprennent des initiatives en matière d’énergie propre et de véhicules électriques, doivent permettre au pays d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 de 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Voire se hisser à 60%. "Il est inévitable que notre pays, notre paysage et notre économie vont changer", a commenté Rob Jetten, ministre du Climat et de l’Energie, en présentant ces mesures lors d’une conférence de presse à La Haye.

"Nous œuvrons pour parvenir en 2050 à une économie circulaire neutre en carbone", a-t-il relevé. "Pour cela, nous devons nous débarrasser vraiment des énergies fossiles et nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre", a poursuivi M. Jetten.