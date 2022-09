Pays-Bas: 17,2 milliards d'euros de soutien au pouvoir d'achat en 2023

En ouvrant mardi la nouvelle session du Parlement néerlandais, le roi Willem-Alexander a consacré une partie de son discours à la question du pouvoir d'achat.

"Un résultat direct de la guerre (en Ukraine) et des sanctions internationales contre la Russie est que le gaz, l'électricité et la nourriture sont devenus beaucoup plus chers", provoquant des "conséquences très sérieuses pour les particuliers et les familles", a déclaré le roi des Pays-Bas.

Selon plusieurs études d'opinion, la confiance des Néerlandais dans leur gouvernement et dans le personnel politique en général est à des niveaux historiquement bas.

Selon un sondage EenVandaag, seulement 15% des 30.000 répondants ont encore confiance dans le gouvernement.

La forte inflation, la hausse des prix de l'énergie, les pénuries de logements et la colère suscitée par les plans climatiques du gouvernement ont contribué cette baisse de confiance, selon les sondages.