PayPal ferme 4,5 millions de faux comptes et abaisse ses prévisions

La société de paiement en ligne PayPal a fermé près de 4,5 millions de comptes et abaissé ses prévisions en termes de croissance de nouveaux clients après avoir découvert des abus de son programme de bonus et de récompenses. Le cours de l'action à Wall Street s'en est fait ressentir, le titre chutant de plus de 24% mercredi matin.

PayPal a lancé l'an dernier une offre par laquelle ses nouveaux clients peuvent obtenir jusqu'à 10 dollars lors de l'ouverture de leur compte. Une enquête de l'entreprise a toutefois révélé que plusieurs comptes avaient été ouverts par des "bots farms", soit des robots, dans le seul but d'encaisser le bonus, sans être liés à une personne physique.

Après la divulgation de la fraude, PayPal a dû supprimer des millions de comptes. Son ambition de totaliser 750 millions de clients d'ici 2025 est remise en question.

Les investisseurs ont également réagi aux chiffres décevants de la firme au dernier trimestre de 2021. Beaucoup de clients avec un bas revenu ont ainsi moins dépensé via ce canal de paiement. Une situation qui s'explique principalement par la hausse du coût de la vie. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont également perturbé les achats en ligne lors de la période des fêtes de fin d'année.