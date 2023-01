Paypal escroqué à hauteur de 12 millions d'euros par 54 comptes belges

La plate-forme de paiement électronique PayPal a été escroquée de plus de 12 millions d'euros par un réseau de 54 comptes enregistrés en Belgique et liés entre eux, rapporte mercredi soir le magazine Le Vif/l'Express. Une instruction judiciaire est en cours pour "escroquerie" et "blanchiment", a confirmé au Vif le parquet de Liège.

Une fraude au remboursement pour un montant total de près de 12,5 millions d'euros a été organisée entre mars 2018 et juin 2020. Au total, 57 suspects ont été identifiés dont 13 ont été inculpés par un juge d'instruction.

"Cette fraude consiste à faire des achats en ligne ou des virements bancaires puis à annuler ceux-ci, tout en bénéficiant gratuitement soit des biens achetés, soit des virements réalisés", précise la porte-parole du ministère public liégeois.