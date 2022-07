"Paying for it" au Théâtre des Doms : rencontre avec Jérôme De Falloise et Raven Ruëll

Jérôme De Falloise et Raven Ruëll sont membres du collectif d’artistes de théâtre La Brute. Avec Anne-Sophie Sterck, ils ont écrit et mis en scène leur deuxième création, Paying for it, sur la prostitution ou plutôt les prostitutions car "il y a autant de sortes de prostitutions qu’il y a de prostituées". À l’origine Paying for it était un projet d’école. "Au départ on était à l’ESACT (ndlr l’école supérieure d’Acteurs du Conservatoire de Liège) et on menait un atelier pour essayer de transmettre ce qu’est la création collective autour du sujet de la prostitution, nous n’avions pas l’objectif d’en faire un projet professionnel derrière", explique Jérôme De Falloise. Au cours du travail à l’ESACT, ils effectuent d’importantes recherches. Ils prennent pour source des livres, des films, des documentaires, mais aussi des témoignages. C’est là qu’intervient la rencontre avec Sonia Verstappen, à la retraite après "trente-six ans de putanat" et cofondatrice d’Ustopie (ndlr l’Union des travailleu®ses du sexe organisé(e) s pour l’indépendance). Celle-ci va chambouler le processus :

Elle a modifié nos perceptions et nous a orienté vers quelque chose de plus documenté. Grâce à elle on est allé toquer à la porte de pleins d’acteurs et d’actrices qui gravitent autour de la prostitution comme des policiers de la brigade des mœurs, des clients, des associations de défense des travailleur.se.s du sexe mais aussi des travailleur.se.s du sexe.

Jérôme De Falloise et Raven Ruëll opère une distinction entre "théâtre documentaire" et "théâtre documenté". C’est cette dernière approche qu’ils ont adopté, nécessitant un travail de réécriture et la mise en place d’une dramaturgie. "Il y a une force très forte du montage pour mener le spectateur vers un récit, vers des arguments dont nous sommes aujourd’hui convaincus."

La parole qui est donnée à entendre durant la pièce n’est pas celle qu’on entend habituellement dans les médias : celles des "survivantes" ou des associations féministes qui militent contre la prostitution. Les actrices et les acteurs de ce spectacle incarnent la parole de celles et ceux que la société veut rarement entendre, marginaux et pourtant dépositaires d’un désir… Paying for it réussit avec humour et poigne à la fois à bouleverser les idées reçues. Ce spectacle ne manquera pas, soyons en sûr, de susciter le débat !