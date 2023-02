Le débat se termine à Orp-le-Grand avec le commentaire d’Alain : "Le coût est trop élevé. Je prends le train trois fois par semaine. Il y a beaucoup de retards et de suppressions de train. Je comprends le coût énergétique, mais on se retrouve avec des trains de 5 voitures au lieu de 10. On se retrouve agglutiné dans les wagons. De plus, je ne me sens pas en sécurité dans les trains et c’est anormal. Pour moi, le prix doit comprendre la sécurité des voyageurs."

