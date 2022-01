Payés pour risquer leur vie: l’univers des nouveaux cascadeurs

La maitrise du risque

D’autres plongent dans le vide à plus de 1500 mètres de haut et n’ont évidemment pas droit à l’erreur. Magnifique illustration avec Géraldine Fasnacht, 36 ans au moment du tournage qui a fait de sa passion son métier : se jeter des falaises. Elle a toujours vécu dans la montagne, pratiquant très tôt le snowboard puis le parachutisme, et elle a fini par découvrir le wingsuit, cette pratique qui consiste à se lancer dans le vide dans une combinaison en toile de parachute et à planer comme un oiseau… à 180km/heure ! La jeune femme sponsorise ses sauts via des marques de luxe. Un type de vol en vogue et qui entraîne bon nombre d’accidents (36 recensés en une seule année), par manque de connaissance, de préparation mentale et d’encadrement législatif.

On suit aussi le quotidien de la famille Danglade qui possède une entreprise familiale de cascades de voitures et de monsters trucks et qui sillonne la France pour proposer des spectacles itinérants. Des soucis techniques aux innovations , du stress, de la peur, c’est une vie itinérante et un travail sans fin pour cette famille où tout le monde est à son poste, de la mère aux oncles, des enfants aux cousins.

Quant à Tiffany, elle est la seule femme motarde de l’extrême. Chaque soir, aux côtés de 9 motards, elle joue sa vie dans la célèbre "boule de la mort" du cirque Alexis Grüss. Une chorégraphie ultra-millimétrée où ces motards se croisent, se frôlent et s’évitent à 80km/heure dans une boule métallique.

