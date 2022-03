Payer son parking avec son téléphone: la ville d’Ath met en service l’application 4411

Plus besoin de courir pour trouver un horodateur, plus aucune crainte de dépasser le délai de stationnement et d’avoir une amende, plus nécessaire de se faire les poches pour trouver une pièce de monnaie. La ville d’Ath a désormais décidé de mettre en service l’application 4411, comme c’est déjà le cas par exemple à Bruxelles, Mons ou Tournai.