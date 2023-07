Payer son électricité moins cher avec la première communauté d’énergie à Bruxelles

Depuis avril 2022, tous les Bruxellois et Bruxelloises peuvent partager leur énergie verte. Pour cela, il existe trois types de partage : de particulier à particulier, entre habitants d’un même immeuble et enfin, via une communauté d’énergie. "La communauté permet de rassembler différents membres producteurs, qui ont déjà une installation photovoltaïque mais qui ne consomment pas l’entièreté de leur production, et des consommateurs qui n’ont pas forcément de panneaux solaires, mais qui veulent bénéficier d’une électricité locale et bon marché." En d’autres mots, la communauté d’énergie va racheter le surplus d’électricité produite par un producteur et la revendre à un consommateur. Le tout, à un tarif plus avantageux pour les deux parties que les tarifs proposés par les fournisseurs traditionnels. "C’est possible car notre but n’est pas de gagner de l’argent. Et si certains bénéfices sont réalisés, ils seront reversés pour la cause environnementale et sociale. C’est écrit dans les statuts de l’ASBL."