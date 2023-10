Payer soi-même la destruction de nids de frelons asiatiques en Wallonie ? Toutes les zones de secours ne sont pas logées à la même enseigne

Et puis trouver la bonne information en ligne ou en appelant le 112 semble compliqué. Mais surtout, payer donc pour aider le service public à empêcher l’espèce invasive apparue pour la première fois en 2016 ? Non, car aujourd’hui, le combat, en tout cas ce combat-là, est perdu : "Malgré nos efforts, 250.000 euros l’an dernier, nous nous rendons compte que le nombre de nids triple chaque année, explique Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie. Les frelons asiatiques posent théoriquement trois types de problème : une menace pour la biodiversité, pour les apiculteurs, vu que le frelon s’attaque aux ruches et puis un souci de santé publique avec les piqûres".

Dans les faits, les constats scientifiques suite à l’expérience de la Région et des études réalisées en France "semblent démontrer que les frelons asiatiques ont un effet limité au niveau de la biodiversité". Ils mangent certes pas mal d’insectes mais seraient de piètres chasseurs, "c’est d’ailleurs pour cela qu’ils attaquent des ruches en groupe". Les premiers nids de l’année, installés au printemps par des reines fondatrices et plus petits, se contrôlent et détruisent plus aisément tandis que les nids secondaires sont abandonnés à l’automne et les frelons ne reviennent pas l’année suivante : "On conseille donc aux gens de ne demander une intervention que lorsqu’il y a crainte pour la sécurité des personnes ou des ruches à proximité", explique Nicolas Yernaux.

Mais pour certains apiculteurs ou services de destruction de nid, cette justification ne tient pas : "Les apiculteurs tirent la langue, la situation est grave et aujourd’hui en arrêtant de subsidier, ça devient chaotique, il n’y a plus une seule réponse claire et homogène et chacun fait comme il veut ou comme il peut aux différents niveaux de décisions politiques.", défend le destructeur de nids. Un nid de frelon asiatique qui n’est pas détruit peut potentiellement en générer plus de 100 l’année suivante et sans aucune obligation ni soutien financier pour que les citoyens s’en occupent, l’invasion va certainement encore s’intensifier. Mais c'est aussi, un choix politique.