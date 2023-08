Payer moins cher l’utilisation de votre abonnement mobile à l’étranger ? Voici quelques conseils et pièges à éviter

Dans leurs offres, les différents opérateurs permettent d’activer des options, appelées souvent "pass", pour payer moins dans les pays hors UE. Sans surprise, le tarif dépend de la ou les zones concernées par l’option.

Chez Base, il est possible d’activer une option de 1 GB pour 15 euros pour la Suisse. Par contre, aux États-Unis, il vous coûtera 145 euros par GB.

Du côté d’Orange, le "Best destination Plus Pass" vous octroie 1 GB de données mobiles, 1000 minutes d’appel et 1000 SMS pour 20 euros, y compris en Suisse et aux États-Unis.

Pour les clients Proximus, l’opérateur propose un système nommé "Daily Roaming Pass". En bref, pour 5,95 euros, votre abonnement devient valable 24 heures dans votre pays de destination. Vous pouvez donc appeler et surfer comme en Belgique pendant ce laps de temps.

Cependant, les options mobiles ne sont pas exclusives aux opérateurs historiques. Mobile Viking, qui est un opérateur virtuel (MVNO) appartenant à Proximus, a récemment lancé son "Global Data Pass" fin juin 2023. Le GB y est proposé à 15 euros et 3 GB à 25 euros pour une utilisation dans 28 destinations.

Ainsi, afin de profiter des meilleurs tarifs et de ne pas avoir de mauvaises surprises, il est important de comparer les offres et de surtout bien se renseigner auprès de son opérateur avant le grand départ. Mais au-delà des options disponibles chez les opérateurs, une autre possibilité, moins connue, existe pour certains consommateurs.