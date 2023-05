Pavic, Happel, Preud’homme : avant Deila, ils ont coaché le Standard et le FC Bruges

Le Standard et le FC Bruges ne sont pas des clubs jumeaux, mais il existe des similitudes dans la culture des deux clubs. Les deux publics veulent voir leurs joueurs mouiller le maillot. On parle de grinta à Sclessin, on fait référence au "no sweat, no glory" (pas de sueur, pas de gloire, ndlr) à Bruges. L’ambiance qui règne dans le stade et la pression qui dévale sur le terrain émargent aussi à la liste des points communs.



Ronny Deila, dont Ingrid Vanherle, membre de l’organigramme liégeois, soulignait la "mentalité Standard" sur le plateau de La Tribune, ne sera sans doute pas totalement dépaysé à Bruges. C’est en tout cas l’avis de Franky van der Elst, icône blauw en zwart. "La saison dernière, il y avait un manque de qualité, de mentalité et d’intensité. Deila a également ramené la passion chez les supporters en très peu de temps. Le Club a aussi ce public enflammé, cela devrait être un bon 'match'", dit-il à nos confrères de Het Nieuwsblad. "Il doit aussi être capable de tenir bon dans les moments difficiles, d’encaisser les coups et de faire contrepoids face au conseil d’administration. Il doit oser s’exprimer. Il saura gérer cela mieux que des entraîneurs moins expérimentés".



Par contre, il doit s’attendre à subir les foudres de Sclessin lors de son retour. Mais pour cela aussi le bouillant norvégien semble armé.