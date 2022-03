Pavel Sivakov abandonne sa nationalité russe et roulera pour la France : "Je suis totalement contre la guerre"

Pavel Sivakov ne représentera plus la Russie sur son vélo. Le cycliste de l’équipe Ineos a en effet changé de nationalité sportive et courra désormais sous bannière française, a confirmé son équipe après que l’UCI (Union Cycliste Internationale) a accepté sa demande.

Né en Italie de parents russes, Sivakov s’était transféré en France à l’âge de un an et a par conséquent grandi dans l’hexagone avant de passer professionnel. "C’est en France où je suis tombé amoureux du vélo et c’est là-bas que je me sens chez moi. Cela faisait déjà un moment que j’avais fait ma demande à l’UCI pour devenir Français sportivement mais vu ce qu’il se passe maintenant en Ukraine, j’ai voulu accélérer la procédure."

Sivakov - une victoire finale au Tour de Pologne et au Tour des Alpes ainsi qu’une 9e place au général du Giro 2019 – a répété sa contrariété à la guerre en Ukraine. "Comme je l’ai déjà dit précédemment, je suis totalement contre la guerre et mes pensées vont au peuple ukrainien. J’espère la paix et une fin rapide du conflit pour tous ces gens qui souffrent."

"Je rêverais de représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024", a ajouté le coureur de 24 ans.

Pour rappel, l'UCI avait décidé d'exclure les équipes russes de ses courses mais pas les coureurs.