Pauvreté infantile : "Un enfant ne doit pas rater l’école pour des difficultés financières"

Dans cette école, pas question de stigmatiser les parents qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts : "Je leur dis toujours que ma porte est ouverte", ajoute Alison Vandervelden, "s’ils manquent d’argent pour les collations par exemple, on peut toujours les aider. Être en difficulté peut arriver à tout le monde, il ne faut pas avoir honte. Un enfant ne doit pas rater l’école pour des difficultés financières."

La Fédération Wallonie Bruxelles alloue aux écoles des budgets pour la mise en place de ce type d’aide, mais le constat aujourd’hui est clair pour l’équipe : "Ce n’est pas suffisant", nous explique Dominique Treseni, directrice de l’école. "Nous avons des budgets c’est vrai. Mais ils ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins, malheureusement."

Selon les chiffres de l’UNICEF, la Belgique possède l’un des taux de pauvreté infantile les plus élevés d’Europe.

L’organisation internationale demande que la lutte contre la pauvreté des enfants soit une priorité stratégique des gouvernements.