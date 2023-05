"Pause réglementaire" environnementale : Emmanuel Macron et Zuhal Demir disent-ils la même chose ?

Faut-il faire une pause réglementaire en matière environnementale ? C’est la proposition, étonnante, du président français Emmanuel Macron. Un propos repris ce mardi par la ministre flamande de l’environnement, la N-VA Zuhal Demir. Que signifient ces déclarations ? Ces deux personnalités politiques disent-elles exactement la même chose ?

C’était le 11 mai dernier. Emmanuel Macron prononce, à l’Elysée, un discours intitulé "Accélérer notre réindustrialisation", dont l’objectif est d’encourager tant le redéveloppèrent de l’industrie en France que de la verdir. Le fameux "en même temps" macroniste que l’on connaît bien.

Le président français a annoncé toute une série d’aides aux industries, un plan doit être voté à l’Assemblée en juin. Et à la fin de son discours, il est revenu sur ce qu’il appelle la "nouvelle doctrine de sécurité économique européenne". Il a dit ceci : "Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c’est d’assumer le fait qu’on ne veut pas simplement être un marché vert, mais produire vert sur notre sol. Et donc on a déjà passé beaucoup de réglementations en Europe, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s’est donné les objectifs 2050 2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. J’appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu’on exécute. Il ne faut pas qu’on fasse de nouveaux changements de règles parce qu’on va perdre tous les acteurs. Donc on a besoin de stabilité."

Ce mardi, Zuhal Demir, la ministre flamande de l’environnement, a choisi les quotidiens De Morgen et De Standaard, pour rebondir sur les déclarations d’Emmanuel Macron. Elle a déclaré ceci : "J’ai beaucoup crié dans le désert ces trois dernières années. Tout le monde pensait que notre point de vue sur la politique climatique venait d’un autre monde, mais on voit que d’autres y arrivent." Zuhal Demir parle d’un nécessaire "retour à la réalité" : il faut, dit-elle, s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique.

La ministre flamande s’est mise dans la roue du président français. Et c’est bien joué de sa part. Mais c’est complètement oblitérer tout le début du fameux discours d’Emmanuel Macron où il explique, à plusieurs reprises, qu’il faut "réduire nos émissions", "investir", "porter cette transition". Le président a utilisé 16 fois le mot "décarbonation", 8 fois le verbe "décarboner".



Contre quelles positions européennes Zuhal Demir s’oppose-t-elle ? La suite dans la vidéo ci-dessus extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.