"Pause environnementale" d’Alexander De Croo : suivez en direct les débats à la Chambre

Chez Groen, les déclarations d’Alexander De Croo sont jugées "scandaleuses" et "pas couvertes par le gouvernement". "Les accords européens ne sont pas des chiffons de papier", taclent les co-présidents Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji. "La nature et le climat sont indissociables. Ce n’est pas d’une pause que nous avons besoin, mais d’une accélération."

Quant au président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, il juge, également sur Twitter, que les déclarations du Premier ministre sont "totalement incompréhensibles". "Séparer la crise climatique de l’effondrement de la biodiversité est la pire des solutions. Le problème du dépassement des limites planétaires est systémique, les solutions doivent être systémiques. La réponse aux résistances n’est pas la marche arrière mais un réel accompagnement des secteurs en transition", ajoute-t-il.