Pause des normes environnementales européennes : le Premier ministre fait-il cavalier seul ?

Il y a eu cinq réunions de la DGE ad hoc sur ce règlement sur la restauration de la nature : le 27 mars, 19 avril et 24 avril, le 15 mai et le 24 mai 2023.

Premier constat : il est exact que le mot "pause" n’apparaît dans aucun des procès-verbaux des réunions de la DGE que Décrypte a pu se procurer. Une source ministérielle nous a confirmé cela : "jamais eu le mot pause en effet".

Plus largement, la Belgique a ouvertement apporté son soutien au projet de règlement européen, et ce, quelques heures avant la déclaration du Premier ministre et à la veille de la dernière réunion du DGE.

À la Chambre, Zakhia Khattabi a ainsi déclaré ce mardi : "Demain, le 24 mai, une autre réunion du DGE est prévue pour préciser la position belge afin de parvenir à une position belge équilibrée et acceptable par toutes les entités avant le Conseil "Environnement" de juin". Ce Conseil "Environnement", prévu le 20 juin, sera l’occasion de mettre à plat toutes les propositions des États membres sur ce texte. La ministre fédérale du Climat a formellement dit lors de son intervention à la Chambre : "Ma position est claire. La restauration de la nature garantit la résilience de notre agriculture et de nos villes vivables et contribue à la santé de nos citoyens."