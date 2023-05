Pause des normes environnementales européennes : "Appuyer sur le bouton pause est une omission coupable", selon plusieurs organisations

"Appuyer sur le bouton pause est une omission coupable : plus nous attendons, plus les solutions seront difficiles et chères". Voici la réponse de plusieurs organisations environnementales aux propos récemment tenus par plusieurs responsables belges à propos de la politique européenne en matière de climat d’environnement. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, le WWF, Velt, la Coalition Climat, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora et le Bral ont signé ensemble cette réaction parue mercredi.

La déclaration fait entre autres suite aux propos tenus par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), qui a annoncé mardi être favorable à une mise en "pause" des normes environnementales européennes. La remarque a vivement fait réagir dans l’opposition, mais également dans la société civile.