Paulo Dybala tout proche de l’AS Rome

Le meneur de jeu argentin Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus à la fin de son contrat cet été, est sur le point de signer avec l’AS Rome, selon la Gazzetta Dello Sport et Sky Sport Italia, lundi.

Le numéro 21 de l'Argentine (34 sélections pour 3 buts) a été photographié au Portugal avec le directeur sportif du club romain Tiago Pinto. Selon Sky Sport Italia, Dybala s’apprête à passer sa visite médicale et à signer un contrat de trois ans avec la Roma, où il touchera un salaire de six millions d’euros par an, bonus inclus, annonce Sky.

La Joya avait été dans un premier temps annoncée à l’Inter Milan, vice-championne d’Italie et qualifiée pour la Ligue des champions, mais le transfert ne s’est pas concrétisé.

Victorieuse de la première édition de la Ligue Europa Conférence en mai et sixième de Serie A, la Roma, entraînée par le Portugais José Mourinho, est qualifiée pour la prochaine Ligue Europa.

Arrivé à la Juve en 2015 en provenance de Palerme, Dybala a remporté avec les bianconeri cinq titres de champion d’Italie et quatre Coupes d’Italie. Il échoue avec la Vieille Dame en 2017 en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Dybala reste sur deux dernières saisons contrastées, où il aura perdu sa place de titulaire, en étant souvent blessé. Il part néanmoins de la Juve avec un bilan honorable, en ayant marqué 115 buts en 293 matchs.

A maintenant 28 ans, l’ex-grand espoir du football argentin et quintuple champion d’Italie sera le leader de l’attaque romaine, où les attentes seront importantes.