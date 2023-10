Pauline une jeune comédienne d'Emines , une actrice qui .. monte !

Après avoir obtenu des rôles dans des courts et longs métrages ou encore dans des publicités, la comédienne namuroise va tourner en France dans quelques jours dans la 5eme saison de la série "Askip". Pauline était l'invitée de Namur Matin ce jeudi

"Je faisais beaucoup de théâtre, 26 représentations par an et on s'est rendu compte que j'adorais ça et une prof de théâtre m'a un jour dit "Si jamais il y a un casting pour un film, donc essaie" ! J'ai essayé, je n'ai pas eu le rôle, mais ce directeur de casting m'a recontactée et j'ai obtenu un autre rôle" .