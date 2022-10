Pauline & Kaori, nouvelles vies en Nouvelle-Calédonie

Et si on renversait les règles ? Et si les menstruations devenaient, le temps d’un instant, une affaire d’homme ? Le monde en serait-il bouleversé ? C’est le changement de regard que propose Pauline Syemons dans cette conférence drôle et piquante au cours de laquelle elle dénonce le tabou encore puissant qui entoure les règles féminines, avec toutes ses conséquences sociétales, psychologiques et même politiques. Nous sommes invité.e.s à réfléchir ce sujet comme un enjeu politique et non intime. Il est plus facile qu’on ne le pense de parler des règles ? Et si on s’y mettait ?